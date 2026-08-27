Джамала

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27 августа свой день рождения отмечает Джамала— украинская певица, автор песен, победительница «Евровидения-2016» и одна из самых известных представительниц крымскотатарской культуры в мире.

В этом году артистке исполняется 43 года. За более чем два десятилетия карьеры она успела пройти путь от юной вокалистки, певшей в акапельном квинтете, до артистки мирового уровня, сочетающей поп, джаз, соул и крымскотатарское музыкальное наследие.

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Редакция ТСН.ua предлагает вспомнить, какой была Джамала до своей громкой победы, как она едва не выбрала карьеру оперной певицы и как личная история её семьи изменила украинскую музыку.

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Девочка из музыкальной семьи

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Настоящее имя артистки — Сусана Джамаладинова. Она родилась 27 августа 1983 года в городе Ош в Кыргызской ССР. Отец Алим Джамаладинов — крымский татарин, по профессии хормейстер; мать Галина Тумасова (по другим данным — Тумасьян) — армянка, преподавательница фортепиано. Эти двойные корни впоследствии прослеживаются и в её музыке, где сосуществуют восточная мелизматика, соул и академическая школа.

Джамала / © скриншот с видео

Джамала с родителями / © instagram.com/jamalajaaa

После возвращения семьи в Крым девушка продолжила заниматься вокалом, поступила в музыкальное училище имени Глиера в Киеве, а впоследствии — в Национальную музыкальную академию имени Чайковского, где училась на оперном факультете и получила диплом с отличием. Ещё будучи студенткой, она активно выступала на конкурсах — «Крымская весна», «Do#Dж junior», итальянский «Il Concorso Europeo Amici della musica» — и с 2001 по 2007 год пела в женском акапельном ансамбле Beauty Band.

Джамала с мамой и сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала в семейном кафе / © instagram.com/jamalajaaa

В 2006 году на конкурсе «DO#Dж junior» её заметила хореограф и режиссёр Елена Коляденко и пригласила на сольную роль в своём мюзикле «Па» (2008). Коляденко стала первой официальной продюсершей Сусаны — их сотрудничество продолжалось до 2010 года. Именно тогда перед будущей Джамалой встал выбор, который мог кардинально изменить всю её жизнь.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьёй / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьёй / © instagram.com/jamalajaaa

Опера, «Ла Скала» и появление псевдонима

Джамала / © Архів

После получения диплома у Сусаны было два пути: классическая музыка, в которой она получила образование, и джаз, к которому её всё больше тянуло. Перспективы в опере были вполне реальными — она присылала записи в Цюрихский оперный театр и получила приглашение на стажировку в легендарной миланской «Ла Скала». Решение поехать в Италию и строить академическую карьеру казалось почти принятым.

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Джамала / © Архів

Джамала / © Архів

Но тогда Сусане предложили принять участие в восьмом международном конкурсе «Новая волна», который в 2009 году проходил в Юрмале. Именно там она впервые вышла на сцену под псевдонимом Jamala — сокращением от фамилии. Исполнив «History Repeating» группы Propellerheads, украинскую народную песню «Ой верше мой, верше» и собственную композицию «Маменькин сынок», она набрала 358 баллов — столько же, сколько индонезийский конкурсант Санди Сондоро, — и они разделили гран-при. После этого Джамала окончательно выбрала не оперную сцену, а свой собственный, синтетический жанр, в котором к классической вокальной школе добавились джаз, соул, электроника и крымскотатарская традиция.

Джамала / © скриншот с видео

Джамала / © скриншот с видео

Джамала в кино

Джамала

Мало кто помнит, что Джамала — ещё и актриса. В 2014 году она сыграла главную женскую роль Ольги в исторической драме Олеся Санина «Поводырь», где также исполнила ключевую композицию саундтрека «Почему?». А в 2020 году появилась в эпизодической роли в комедии Netflix «Евровидение: История огненной косы» — фильме о том самом конкурсе, который несколькими годами ранее сделал её имя известным во всём мире.

Джамала

«Национальный отбор-2011»: скандал, который раскрыл её характер

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

В 2011 году Джамала попыталась пройти отбор на «Евровидение» с песней «Smile» — и столкнулась не просто с поражением, а со скандалом: после объявления результатов возникли серьёзные подозрения в фальсификации голосования в пользу Мики Ньютон.

Когда НТКУ назначила повторный финал, Джамала отказалась принимать в нём участие, заявив, что не хочет иметь ничего общего с нечестными манипуляциями. Через пять лет она вернётся на ту же сцену — уже с совершенно другой песней и совершенно другой историей.

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Джамала / © Архів

Джамала / © Архів

«1944» и победа в Стокгольме

Джамала / © Associated Press

Джамала / © Архів

После оккупации Крыма в 2014 году Джамала написала «1944» — песню о депортации крымских татар, которую пережила её прабабушка Назылхан. Это была не просто песня о прошлом, а личная семейная история, вынесенная на международную сцену — с крымскотатарским припевом, который Джамала принципиально не стала переводить на английский.

14 мая 2016 года она исполнила песню «1944» в Стокгольме и принесла Украине вторую победу в истории конкурса. Благодаря этой песне миллионы людей во всём мире впервые услышали о депортации крымских татар — а Джамала из украинской артистки превратилась в международный культурный голос Украины.

Джамала / © Архів

Джамала / © Архів

После победы на «Евровидении»

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Вместо того чтобы годами использовать формулу «1944», Джамала продолжила экспериментировать: «Крылья», «Дыхание», «Мы» и другие работы. Особое место среди них занимает «QIRIM» (2023) — масштабная исследовательская работа, для которой она собрала 14 старинных крымскотатарских песен из разных уголков полуострова, расшифровала их, записала с симфоническим оркестром и привлекла этнографов. В 2024 году именно за «QIRIM» она получила Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко — высшую государственную награду в области культуры.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Семья: муж и трое сыновей

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

В 2017 году Джамала вышла замуж за Сейта-Бекира Сулейманова. С годами их семья стала больше.

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

В марте 2018 года у супругов родился первенец — Эмир-Рахман. В июне 2020 года Джамала во второй раз стала мамой — родился Селим-Гирай. А 24 мая 2024 года артистка родила третьего сына — Алима Сейт-Бекира. Таким образом, сегодня Джамала — мама троих мальчиков.

Джамала с семьёй / © instagram.com/jamalajaaa

И материнство стало ещё одним важным аспектом её жизни. Она не скрывает свою семью от поклонников, однако старается сохранить для детей определённую степень конфиденциальности. Особенно это касалось младшего сына, лицо которого певица долгое время не показывала публично. Для Джамалы важно, чтобы дети росли не только в украинском, но и в крымскотатарском культурном контексте. Ведь то, что она сама получила от своей семьи, теперь передает своим сыновьям.

Джамала с семьёй / © instagram.com/jamalajaaa

«Голос Украины» после 24 февраля

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Полномасштабное вторжение изменило жизнь Джамалы, как и миллионов украинцев. Она активно выступала за рубежом, давала интервью зарубежным СМИ и участвовала в благотворительных концертах, которые собрали десятки миллионов евро в поддержку Украины.

Еще задолго до 2022 года она рассказывала миру о депортации и оккупации Крыма — и стала одной из главных культурных амбассадоров страны: выступала на церемонии Kennedy Center Honors в США перед тогдашним президентом Джо Байденом, присоединилась к глобальной программе Spotify EQUAL и появилась на билборде на нью-йоркском Таймс-сквер. Всё это она совмещала с воспитанием троих маленьких детей.

Джамала в США / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © скриншот с видео

От участницы «Новой волны» до музыкального продюсера

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Когда-то Джамала сама выступала на конкурсной сцене и ждала оценок. Теперь она помогает другим артистам готовиться к выступлению на большой сцене.

В 2026 году Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на «Евровидение». Это очень символический этап её карьеры. Ведь почти два десятилетия назад именно конкурсная площадка «Новая волна» дала ей возможность заявить о себе. Теперь она сама помогает новому поколению украинских артистов найти свой голос.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

«РУХ МИЙ»: Джамала продолжает меняться

Джамала / © Пресс-служба Джамалы

В 2026 году артистка выпустила новый альбом «РУХ МИЙ». Его название почти идеально отражает всю её карьеру. Джамала постоянно двигалась вперёд. От классической музыки — к джазу. От вокального квинтета — к сольной карьере. От «Новой волны» — к «Евровидению». От исполнительницы — к продюсеру. И при этом её главная черта оставалась неизменной — она не боялась меняться.

Джамала / © Пресс-служба Джамалы

Джамала / © Пресс-служба Джамалы

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказала о том, каким был путь Ирины Билык — от юной артистки до одной из самых ярких поп-звезд страны.

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