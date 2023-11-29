Джамалу заочно арестовали в России: известна циничная причина

Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в стране-агрессоре России.

Как пишут российские пропагандисты, соответствующее решение уже принял московский суд. Причина ареста исполнительницы очень цинична. Певицу обвиняют в том, что она распространяла "фейки" о преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Более того, в РФ даже ссылаются на конкретные слова Джамалы, которые она опубликовала в Instagram 4 апреля прошлого года. Тогда Киевская область уже была освобождена от оккупантов. Украинцы были шокированы, что после себя оставили захватчики, как они пытали мирное население, насиловали и убивали невинных людей. Параллельно оккупанты все разрушали на своем пути и воровали ценные вещи.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала тогда опубликовала фото из освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля и рассказала о преступлениях российских военных.

"Пока мир говорит, а не действует, действуют российские палачи. Насилуют 10-летних девочек, развлекаются пытками мирных людей в подвалах и расстрелами всех вокруг... стариков, женщин, детей. Каждый освобожденный от оккупантов город — огромная братская могила. Только в Буче умерло около 400 человек", — писала в апреле прошлого года певица.

Напомним, в середине октября в РФ Джамалу объявили в розыск. Тогда тоже ее обвиняли в распространении "фейков" об оккупантах. Певица лишь говорила, что российский розыск никак не повлиял на нее, а вот родные артистки волновались за ее безопасность.

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