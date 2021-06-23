Джанабаева показала редкое фото с подросшими сыновьями от Меладзе: "Младший — копия папы"

Семья устроила стильную фотосессию.

Российская певица и жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева поделилась с фанатами редким семейным фото.

На фотографии, которую знаменитость запостила в своем Instagram, исполнительница позировала с сыновьями — 17-летним Константином и 6-летним Лукой и звездным мужем. Семья оказалась в одинаковых нарядах — белых рубашках и джинсах.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Кадр Альбина обнародовала по случаю дня рождения Меладзе. 23 июня артисту исполняется 56 лет.

"С днем рождения, любимый! Будь счастлив!" — поздравила любимого Джанабаева.

В комментариях фаны присоединились к поздравлениям и оценили редкое совместное фото. К слову, артистка впервые показала Луку в ленте своего фотоблога.

Какое фото!

Такие все красивые

Альбина, у вас самые красивые мужчины

Лука! Впервые! Отличный парень

У старшего сына глаза мамины. А младший — копия папы.

Напомним, недавно Альбина Джанабаева с синяками под глазами показала, как кормит новорожденную грудью. Певица сняла видео со своим звездным мужем.

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