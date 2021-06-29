Джанлука Вакки 13 лет назад и сейчас: бизнесмен шокировал изменениями во внешности

Фаны отметили, что сейчас бизнесмен выглядит моложе.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", своим внешним видом сводит с ума женщин по всему миру.

Татуированный 53-летний красавец, телу которого могут позавидовать молодые мужчины, обожает танцевать и спорт, которому ежедневно уделяет по два часа в спортзале. Однако так было не всегда. Доказательством этому является фотография 13-летней давности, на которой Вакки трудно узнать.

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В кадре, которым поделился Instagram-аккаунт "Звездный путь", Джанлука предстает в черном классическом костюме, голубой рубашке и с галстуком. Тогда Вакки носил волосы чуть выше плеч, которые аккуратно зачесывал назад. Поклонники честно признались, что едва узнали "танцующего миллионера".

instagram.com/zirkovyi_shlyah

Как бы странно это ни казалось, но на втором фото он выглядит моложе

Такое ощущение, что два разных человека вообще

Конечно второе фото! И не фигурой, сам взгляд и прическа совсем другие

Напомним, что не так давно сосредоточенный Джанлука Вакки очаровал видео первого купания 6-месячной дочери в бассейне. Звездный папа сильно переживал за малыша.

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