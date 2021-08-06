Джанлука Вакки энергично покрутил бедрами в полуспущенных коралловых плавках

Мужчина устроил зажигательные танцы.
Итальянских бизнесмен Джанлука Вакки, более известный как "миллионер-танцовщик", шокировал пользователей новым видео.
Татуированный 53-летний красавец опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик с зажигательным танцем, в котором энергично покрутил бедрами на палубе яхты в полуспущенных коралловых плавках под песню Bracket, Mama Africa.
На видео прекрасно видно подтянутые формы мужчины, которым могут позавидовать молодые ребята. В бизнесмена накачанные мышцы, пресс с кубиками, а седина придает мужчине дополнительный шарм.
Неудивительно, что у звезды такое стройное тело. Знаменитость обожает танцевать и заниматься спортом, которому Вакки уделяет по два часа каждый день.
Пользователи не сдерживали себя и поделились впечатлениями в комментариях. В частности, писали следующее:
- Вот это танцы!
- Классные тату!
- Замечательно выглядишь!
Напомним, ранее Джанлука Вакки делился видео, в котором энергично танцует сальсу. Также известный бизнесмен привлекает к танцам и свою жену, модель Шэрон Фонсеки.