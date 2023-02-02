Джанлука Вакки шокировал молодую возлюбленную подарком на 28-летие

Звезда выбрал возлюбленной на день рождения дорогой презент.
В семье итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, более известного как "миллионер-танцовщик", праздник. Его возлюбленная празднует день рождения.
Избраннице знаменитости, венесуэльской модели Шэрон Фонсеке исполнилось 28 лет. К празднику Вакки тщательно подготовился.
Сначала миллионер вместе с маленькой 2-летней дочкой Блу поздравил возлюбленную. Они подготовили Шерон именинный клубничный торт, на котором красовались свечи в виде цифр.
А вот когда пришло время дарить подарок, Вакки пришлось везти возлюбленную в другое место. И сюрприз удался. Шэрон была просто шокирована подарком на день рождения. Бизнесмен порадовал жену черным матовым Range Rover.
"Спасибо за все и очень. Особенно за то, что заставил меня почувствовать себя такой особенной", — обратилась к возлюбленному Шэрон.
После этого супруги отправились праздновать в ресторан, где Вакки подарил возлюбленную немалым букетом цветов.
Напомним, Джанлука Вакки и Шэрон Фонеска находятся в отношениях с 2018 года. Уже в 2020 году возлюбленная родила бизнесмену дочь, которой они дали имя Блу.
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