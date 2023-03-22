Джанлука Вакки восхитил нежным видео с подросшей доченькой-красавицей

Счастливый папа показал, как проводит время с девочкой.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, более известный как "миллионер-танцор", порадовал поклонников семейным контентом.

В частности, в своем Instagram знаменитость показал, как проводит время с доречью. На видео, которым поделился Джанлука, бизнесмен во время отдыха носит Блу на руках, лакомится вкусным напитком за просмотром фильма, а также спит.

"Я люблю тебя, моя принцесса", – коротко подписал слайд-шоу Вакки.

В комментариях поклонники бизнесмена были очень тронуты. Они написали немало приятных слов Вакки о том, какой он замечательный папа: "ты прекрасный папа", "вы прекрасная семья", "доченька очень похожа на папу".

Напомним, дочь Джанлуки Вакки появилась на свет 31 октября 2020 года. Девочку, имя которой Блу, родила бизнесмену венесуэльская модель Шэрон Фонеска, с которой он стал встречаться в 2018 году.

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