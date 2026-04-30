Джаред Лето на фоне неоднозначных заявлений оскандалился пафосным шествием под трек путиниста

Джаред Лето / © Associated Press

Реклама

Американский актер Джаред Лето снова оказался в центре внимания из-за неоднозначного поведения в отношении россиян.

Одиозный артист опубликовал в TikTok видео, где дефилирует по улице под трек российского исполнителя Starly. Для ролика он выбрал эффектный образ с массивной шубой, темной одеждой и очками и сделал съемку в замедленном формате с фильтрами.

Композиция, которую использовал актер, является римейком песни «Бродяга» Эльбруса Джанмирзоева и сейчас активно вирусится в российских соцсетях. Поэтому этот выбор и вызвал волну возмущений со стороны тех, кто осуждает агрессию РФ.

Реклама

Между тем оккупанты начали активно поддерживать Лето, оставляя восторженные отзывы и даже приглашая его приехать в страну-агрессор. А тот радостно отвечал и на комментарии на русском языке оставлял различные эмоджи, которые отражали смех и надежду.

Джаред Лето

Джаред Лето — комментарии под постом

К слову, это не первый подобный случай. Ранее актер уже подвергался критике из-за взаимодействия с россиянами. В частности, после церемонии BAFTA он поделился фото с российскими актерами, проигнорировав успех украинского фильма «Камінь, ножиці, папір» с участием Александра Рудинского.

Впоследствии Джаред собрался давать концерты в РФ и Украине. И пообещал воплотить эту мечту, когда «эти неурядицы закончатся». Кроме того, артист позволил себе назвать кровопролитную войну «проблемами».

Интересно, что ранее музыкант поддерживал Украину, приезжал с визитами и даже отдавал дань памяти Героев Небесной Сотни. Сразу в начале полномасштабного вторжения он стал на сторону украинцев, но теперь, похоже, занимает неоднозначную позицию.

Реклама

Новости партнеров