Джаред Лето / © Associated Press

Американский актер и музыкант Джаред Лето намерен оформить в России торговую марку под собственным именем.

Информацию об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на документы, поданные еще в марте этого года.

По планам артиста, бренд «Jared Leto» будет охватывать не только одежду, обувь и аксессуары, но и развлекательные услуги: концерты, музыкальную продукцию, сценические выступления и кинопроизводство.

Имя Лето уже ранее оказывалось в центре критики из-за его слов о России и войне против Украины. Во время концерта группы «Thirty Seconds to Mars» в Сербии музыкант обратился к публике и поинтересовался, откуда приехали зрители. Узнав, что среди них немало россиян, артист отметил, что якобы почувствовал в зале «много русской энергии».

Тогда же он заговорил о возможных гастролях в России после завершения войны, назвав ее «проблемами». Со сцены Лето сказал:

«Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много русской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть».

Слова артиста зал встретил аплодисментами. После этого Лето даже ответил на русском — «спасибо».

Такие заявления вызвали волну возмущения среди украинцев. В МИД Украины отметили, что для России существует только одна «проблема» — независимая Украина. Там также подчеркнули, что подобные формулировки звучат оскорбительно для украинских военных, которые ежедневно платят высокую цену за свободу своего государства.

Стоит отметить, что ранее Джаред Лето демонстрировал поддержку Украине. Он неоднократно выступал в Киеве с концертами, а после одного из них почтил память Героев Небесной Сотни. После начала полномасштабного вторжения артист также призвал украинцев беречь себя и говорил о надежде на «ненасильственное решение конфликта».

Кроме этого, во время одного из стримов музыкант исполнял песню «Ах, Одесса» и участвовал в благотворительных инициативах в поддержку украинцев.

Вместе с тем в прошлом году Лето публиковал в соцсетях фото с церемонии BAFTA, где позировал вместе с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, что также вызвало дискуссии в Сети.

