Джареда Лето девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах: среди них есть несовершеннолетние

Джаред Лето / © Associated Press

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Американского актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах, среди вероятных потерпевших есть несовершеннолетние.

Об этом сообщает издание Air Mail. Отмечается, что уже много лет в Голливуде ходили слухи о любви Джареда Лето к "юным девушкам" и его "странном поведении". Поэтому, издание провело собственное расследование и обнародовало его ошеломительные результаты.

Одной из первых, кто заговорил о неподобающем поведении лидера группы 30 Seconds to Mars была диджей и музыкальный продюсер Элли Тейлз. Она рассказала, что музыкант навязывает себя. В частности, за кулисами он якобы напал на нее и при этом вел себя ужасно и неприемлемо.

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Джаред Лето / © Associated Press

"Ты на самом деле не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами...В килте...И снежной шапке. На меня напал и травмировал этот ублюдок, когда мне было 17. Он знал мой возраст и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасным и неприемлемым", - писала она.

Другая женщина, пожелавшая остаться анонимной, пересеклась с артистом в кафе, когда ей было 16. Джаред Лето якобы схватил ее за руку, когда она шла в уборную. Они разговорились, и актер взял номер телефона у девушки. Позже он позвонил посреди ночи. Женщина вспоминает, что Лето приглашал ее на вечеринку, при этом его голос был странным. Она тогда отказалась от предложения. Впрочем, музыкант продолжал ей звонить посреди ночи в течение следующих трех недель. Их разговоры имели сексуальных подтекст.

"Разговоры переходили в сексуальный подтекст. Он спрашивал что-то вроде: "У тебя когда-то был парень? Ты когда-то сосала член?" - шокировала женщина.

Джаред Лето / © Associated Press

Модель Лора Ла Рю рассказала о похожем инциденте. Они познакомились на благотворительном мероприятии, когда ей было 16 лет, и Лето взял у нее номер телефона. Они начали переписываться, и в конце концов музыкант пригласил ее в музыкальную студию, куда она приехала.

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"Я помню, как он дразнил меня все время, пока я там была. Он флиртовал со мной. Он то наклонялся ближе, то отдалялся, будто это была игра", - вспоминает модель.

Женщина продолжала общение с Джаредом Лето. Она вспомнила, как однажды он вышел из комнаты абсолютно голым. На тот момент ей было 17.

Другая женщина рассказала, что начала переписываться с актером в 16 лет. Она приезжала к нему домой, и эти визиты бывали неудобными. Джаред Лето якобы неподобающе вел себя и задавал странные вопросы вроде: "Кто-то из маленьких мальчиков, с которыми ты тусуешься, тебя трахает?".

Джаред Лето / © Associated Press

Когда женщине уже было 18, музыкант якобы пошел дальше. Когда она была у него дома, он внезапно при ней начал мастурбировать: "Он внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать. Затем он подошел, схватил мою руку и положил ее на себя. Он наклонился и сказал: "Я хочу, чтобы ты плюнула на него".

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Кроме того, отмечается, что артист проводил довольно нестандартные вечеринки в собственном доме с актером Брентом Болтхаусом. Туда приглашали молодых девушек. Одна женщина, которая была там, рассказывает, что мужчин было гораздо меньше. Все их внимание якобы было приковано к тому, чтобы привлечь девушек к купанию в бассейне голыми.

"Мне было 18, когда я впервые пошла туда, и я точно не была самым молодым человеком там", - говорит женщина.

Джаред Лето пока не комментирует ужасные обвинения. Тем временем ассистент актера все опровергает и отмечает, что слова женщин не соответствуют действительности.

Напомним, недавно против американского актера Кевина Костнера подали иск в суд из-за сцены изнасилования на съемочной площадке. Артиста обвинили в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды.

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