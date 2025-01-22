Джастин Бибер на фоне слухов о разводе отписался от жены в Instagram и удивил причиной

В Сети сплетничают о проблемах в отношениях пары, а они своим поведением лишь добавляют масла в огонь.

Популярный канадский певец Джастин Бибер на фоне слухов о проблемах в его браке прекратил следить за женой Хейли в Instagram и удивил причиной, почему так поступил.

Внимательные пользователи обратили внимание, что музыкант отписался от многих друзей в фотоблоге. Среди тех, за кем артист перестал следить, оказалась и его жена Хейли. Сеть сразу же разразилась догадками, что в отношениях супругов серьезные неурядицы и они на грани развода.

Однако Джастин Бибер поспешил объяснить, почему это произошло. В сторис он опубликовал загадочный пост, в котором написал, что отписка от жены – это не его рук дело. Мол, кто-то вошел в аккаунт и отписался от Хейли.

"Кто-то зашел в мою учетную запись и отменил подписку на мою жену", — написал Джастин.

Пост Джастина Бибера / Фото: instagram.com/justinbieber

Правда, сторис музыкант быстро удалил. Он опубликовал фото, как с женой отдыхает в горах. Таким образом, артист продемонстрировал, что на самом деле в его браке все в порядке.

Джастин и Хейли Биберы / Фото: instagram.com/justinbieber

Напомним, сейчас также бушуют слухи о разрыве вокруг одной из украинских пар. В Сети подозревают, что актер Тарас Цымбалюк разошелся со своей девушкой. Недавно Светлана Готочкина резко отреагировала на эти сплетни.

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