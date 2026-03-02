Джастин Бибер на фоне слухов о разводе показал, как с женой отпраздновал 32-летие

Джастин и Хейли Бибер / © Associated Press

Несмотря на постоянные разговоры о кризисе в браке, канадский певец Джастин Бибер показал, с кем на самом деле провел свой день рождения. 1 марта артисту исполнилось 32 года, и празднование оказалось камерным и семейным.

Артист опубликовал в соцсетях фотографии, на которых задувает свечи на торте со свежими сливками и клубникой. Рядом — его жена, основательница бренда «Rhode», Хейли Бибер, которая улыбчиво позирует вместе с мужем. Судя по кадрам, пара ужинала в уютном ресторане: на столе — бокалы вина и мятный чай.

Джастин и Хейли Бибер / © instagram.com/haileybieber

В подписи Джастин трогательно признался, что не представляет лучшей компании для своего особенного дня.

«Не могло бы даже быть лучшей компании для празднования дня рождения», — отметил артист.

Хейли в свою очередь перепостила фотографии и нежно вспомнила их 18-месячного сына Джека Блюза.

Джастин и Хейли Бибер / © instagram.com/haileybieber

Несмотря на теплые семейные кадры, вокруг пары в последние месяцы активно ходят слухи о возможном разводе. В Сети регулярно обсуждают их отношения и интерпретируют редкие публичные выходы как намек на кризис.

Впрочем празднование свидетельствует об обратном: по крайней мере в этот день Бибер четко дал понять, что хочет быть именно рядом с женой.

