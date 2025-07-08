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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Джастин Бибер на фоне слухов о разводе показался в объятиях жены и сделал громкое заявление

Артист проводит летний отпуск в компании Хейли и их сына.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Джастин и Хейли Биберы

Джастин и Хейли Биберы / © Associated Press

Популярный канадский певец Джастин Бибер на фоне приписывания ему развода с женой Хейли сделал неоднозначное заявление.

В фотоблоге артист опубликовал серию фото на фоне заката и живописного морского пейзажа. На фотографиях Джастин держит на руках свою избранницу. Правда, лицо Хейли почти незаметно, ведь певец заслоняет его своей головой. Поэтому это разделило поклонников на два лагеря: большинство считает, что это действительно его жена, а остальные же отрицают.

  • Парень осознал, что сегодня ему нравится его жена

  • Или это только мне показалось, что эта девушка - не Хейли?

  • Хейли заставила его опубликовать это под дулом пистолета

  • Она вся твоя, но люби ее не только сегодня, парень

Джастин и Хейли Бибер / © instagram.com/justinbieber

Джастин и Хейли Бибер / © instagram.com/justinbieber

Джастин и Хейли Бибер / © instagram.com/justinbieber

Джастин и Хейли Бибер / © instagram.com/justinbieber

Тем не менее, артист под фото оставил короткую, но меткую публикацию, которая может касаться именно Хейли: "Моя навсегда и навсегда". Поэтому, похоже, между возлюбленными таки тронулся лед.

Более того, на морском отдыхе вместе с супругами присутствует и их сын. Джастин засветил малыша на нескольких фото во время того, как они были на музыкальной студии.

Джастин Бибер в компании музыкантов и сына / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер в компании музыкантов и сына / © instagram.com/justinbieber

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко раскрыла секрет своего крепкого брака и особую традицию.

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