Джастин Бибер нежно поздравил жену с 27-летием и нарвался на хейт в Сети

Певца раскритиковали за неискренность чувств.
Известный канадский певец Джастин Бибер чувственно поздравил свою жену, американскую модель Хейли Бибер, с днем рождения.
В честь 27-летия любимой артист опубликовал романтические черно-белые кадры в своем фотоблоге. На них виден страстный поцелуй супругов.
"С днем рождения, малыш. Ты делаешь жизнь невероятной. И я тот счастливчик, который получает всю тебя", – растрогал подписью Бибер.
Впрочем, некоторые поклонники не разделили праздничного настроения пары. Они убеждены, что чувства Джастина и Хейли наигранны. Так, свое недовольство пользователи начали выражать в комментариях под постом.
- Она тебе даже не нравится
- Джастин продолжает ошибаться!
- Вы все такие сумасшедшие, этот мужчина только делает вид, что ему нравится жена
Несмотря на такой хейт, большинство фанатов все же присоединились к поздравлениям и упрекнули критиков за такое негативное отношение к возлюбленным.
- Это смешно, как Сеть может запрограммировать на ненависть людей, которые даже не живут друг с другом 24/7
- Женщины здесь очень завидуют, когда видят это, не правда ли?
- Вы думаете, что знаете все, опираясь только на фото и видео. Он женат и счастлив, оставьте его в покое и идите дальше
- Вы двое заслуживаете только на любовь и счастья! С днем рожденья, Хейли!
Напомним, недавно девушка французского актера Венсана Касселя нежно поздравила его с 57-летием. Младшая на 30 лет модель Нара Баптиста показала их соблазнительное фото и заинтриговала поздравительной подписью.
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