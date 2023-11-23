Джастин Бибер нежно поздравил жену с 27-летием и нарвался на хейт в Сети

Известный канадский певец Джастин Бибер чувственно поздравил свою жену, американскую модель Хейли Бибер, с днем рождения.

В честь 27-летия любимой артист опубликовал романтические черно-белые кадры в своем фотоблоге. На них виден страстный поцелуй супругов.

"С днем рождения, малыш. Ты делаешь жизнь невероятной. И я тот счастливчик, который получает всю тебя", – растрогал подписью Бибер.

Джастин и Хейли Биберы / Фото: instagram.com/justinbieber

Джастин и Хейли Биберы / Фото: instagram.com/justinbieber

Впрочем, некоторые поклонники не разделили праздничного настроения пары. Они убеждены, что чувства Джастина и Хейли наигранны. Так, свое недовольство пользователи начали выражать в комментариях под постом.

Она тебе даже не нравится

Джастин продолжает ошибаться!

Вы все такие сумасшедшие, этот мужчина только делает вид, что ему нравится жена

Джастин и Хейли Биберы / Фото: instagram.com/haileybieber

Несмотря на такой хейт, большинство фанатов все же присоединились к поздравлениям и упрекнули критиков за такое негативное отношение к возлюбленным.

Это смешно, как Сеть может запрограммировать на ненависть людей, которые даже не живут друг с другом 24/7

Женщины здесь очень завидуют, когда видят это, не правда ли?

Вы думаете, что знаете все, опираясь только на фото и видео. Он женат и счастлив, оставьте его в покое и идите дальше

Вы двое заслуживаете только на любовь и счастья! С днем рожденья, Хейли!

Напомним, недавно девушка французского актера Венсана Касселя нежно поздравила его с 57-летием. Младшая на 30 лет модель Нара Баптиста показала их соблазнительное фото и заинтриговала поздравительной подписью.

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