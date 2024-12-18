Джастин Бибер отреагировал на помолвку своей бывшей Селены Гомес с его другом: "На мгновение задело"

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на помолвку своей бывшей девушки, американской певицы Селены Гомес с его другом.

Артистка недавно объявила, что впервые выходит замуж. Продюсер Бенни Бланко сделал ей предложение. Инсайдер рассекретил изданию Daily Mail, что Бибер уже знает новости о помолвке бывшей. Несмотря на то, что артист давно состоит в браке и с лета воспитывает сына, его "на мгновение это задело". Однако певец признал, что это уже окончательно "конец эпохи Бибера и Гомес". В конце концов, исполнитель надеется, что Селена счастлива в новых отношениях.

"Джастин женат и у него есть ребенок, мы все это знаем, но когда он услышал, что Селена помолвлена, он на мгновение признал, что это задело его. Потому что, даже если они никогда больше не будут друзьями, парой или чем-то подобным, это официально конец эпохи", — рассказал инсайдер.

Селена Гомес выходит замуж / Фото: instagram.com/selenagomez

Отметим, Джастин Бибер и Селена Гомес находились в отношениях с 2011 года до 2018-го. Роман пары был довольно напряженным. Они то сходились, то снова расходились, пока окончательно не разорвали отношения. В 2018 году Бибер женился на модели Хейли, а уже в августе 2024-го у пары родился сын.

Тем временем Селена Гомес в 2023 году начала встречаться с Бенни Бланко, который дружит с Бибером. Через год после начала отношений продюсер сделал певице предложение.

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