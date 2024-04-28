Джастин Бибер шокировал кардинальными изменениями во внешнем виде: "Кто этот мужчина?"

Известный канадский певец Джастин Бибер удивил кардинальными изменениями в своем внешнем виде.

Артист с годами очень сильно изменился. Джастин Бибер выбрал совсем другой стиль, взамен того, который был у него в начале популярности, и стал его придерживаться. На днях исполнитель опубликовал серию новых фотографий, которые просто шокировали его поклонников.

Джастин Бибер / Фото: instagram.com/justinbieber

На снимках Джастина Бибера просто не узнать. Музыкант отрастил длинную бороду, которую не спешит сбривать, и вьющиеся волосы. Фанаты исполнителя начали беспокоиться, не случилось ли что-то в его жизни.

Джастин Бибер / Фото: instagram.com/justinbieber

Мой друг, что с тобой случилось?

Кто этот мужчина?

Джастин, у тебя все хорошо?

Впрочем, на большинстве кадров Джастин Бибер был улыбающимся. Его фанаты предположили, что он наконец нашел тот стиль, в котором ему комфортно. Некоторые же поклонники певца отметили, что будут любить своего кумира, как бы он ни менялся.

Джастин Бибер / Фото: instagram.com/justinbieber

Напомним, недавно украинский певец Позитив показал, как с годами изменилась его коллега по сцене Надя Дорофеева. Артист опубликовал их архивное фото, сделанное 10 лет назад.

Читайте также: