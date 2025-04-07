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Джастин Бибер шокировал поддержкой известного путиниста, который пытается усидеть на двух стульях
Артист возмутил Сеть своими радостями за российского спортсмена.
Популярный канадский певец Джастин Бибер ошеломил своей неожиданной поддержкой ярого путиниста, спортсмена Александра Овечкина.
Дело в том, что на днях российский хоккеист побил рекорд в истории Национальной хоккейной лиги, забросив свою 895 шайбу в регулярном чемпионате. За матчем внимательно следил и Бибер. Как оказалось, он был поклонником Овечкина и все это время за него болел.
После успеха марионетки Путина, певец не мог остановиться публиковать в сторис фрагменты из его награждения. Более того, в то время, как спортсмен с экрана благодарил российских болельщиков, Бибер также публично поздравил Овечкина. Кроме того, цинично одобрительными возгласами и аплодисментами выражал свою поддержку действиям путиниста.
"Поздравляю, Александр Овечкин. Превзойти Грецки — просто безумие", — написал певец.
К слову, Александр Овечкин во время вторжения России в Украину преданно служит Кремлю. В частности, на это указывает ряд фото и видео с диктатором, участие в его кровавых политических кампаниях и подарки со стороны путина для российской команды хоккеиста. Не удивляет, что Овечкин о войне в Украине высказывается крайне осторожно, не называя вещи своими именами. В частности, в попытках удержать свою репутацию в мире на военные преступления РФ говорит "сложная ситуация", добавляя, что "не занимается политикой и хочет мира повсюду".
В свою очередь, Джастин Бибер уже давно смущает фанатов своими действиями. По информации инсайдеров, артист уже долгое время борется с психологическими проблемами и избегает публичности. Близкий круг утверждает, что исполнитель нуждается в помощи, но пока сам этого не осознает.