Джастин Бибер, Александр Овечкин

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Популярный канадский певец Джастин Бибер ошеломил своей неожиданной поддержкой ярого путиниста, спортсмена Александра Овечкина.

Дело в том, что на днях российский хоккеист побил рекорд в истории Национальной хоккейной лиги, забросив свою 895 шайбу в регулярном чемпионате. За матчем внимательно следил и Бибер. Как оказалось, он был поклонником Овечкина и все это время за него болел.

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

После успеха марионетки Путина, певец не мог остановиться публиковать в сторис фрагменты из его награждения. Более того, в то время, как спортсмен с экрана благодарил российских болельщиков, Бибер также публично поздравил Овечкина. Кроме того, цинично одобрительными возгласами и аплодисментами выражал свою поддержку действиям путиниста.

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"Поздравляю, Александр Овечкин. Превзойти Грецки — просто безумие", — написал певец.

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

К слову, Александр Овечкин во время вторжения России в Украину преданно служит Кремлю. В частности, на это указывает ряд фото и видео с диктатором, участие в его кровавых политических кампаниях и подарки со стороны путина для российской команды хоккеиста. Не удивляет, что Овечкин о войне в Украине высказывается крайне осторожно, не называя вещи своими именами. В частности, в попытках удержать свою репутацию в мире на военные преступления РФ говорит "сложная ситуация", добавляя, что "не занимается политикой и хочет мира повсюду".

В свою очередь, Джастин Бибер уже давно смущает фанатов своими действиями. По информации инсайдеров, артист уже долгое время борется с психологическими проблемами и избегает публичности. Близкий круг утверждает, что исполнитель нуждается в помощи, но пока сам этого не осознает.