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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
138
Время на прочтение
2 мин

Джастин Бибер шокировал поддержкой известного путиниста, который пытается усидеть на двух стульях

Артист возмутил Сеть своими радостями за российского спортсмена.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Джастин Бибер, Александр Овечкин

Джастин Бибер, Александр Овечкин

Популярный канадский певец Джастин Бибер ошеломил своей неожиданной поддержкой ярого путиниста, спортсмена Александра Овечкина.

Дело в том, что на днях российский хоккеист побил рекорд в истории Национальной хоккейной лиги, забросив свою 895 шайбу в регулярном чемпионате. За матчем внимательно следил и Бибер. Как оказалось, он был поклонником Овечкина и все это время за него болел.

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

После успеха марионетки Путина, певец не мог остановиться публиковать в сторис фрагменты из его награждения. Более того, в то время, как спортсмен с экрана благодарил российских болельщиков, Бибер также публично поздравил Овечкина. Кроме того, цинично одобрительными возгласами и аплодисментами выражал свою поддержку действиям путиниста.

"Поздравляю, Александр Овечкин. Превзойти Грецки — просто безумие", — написал певец.

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер болеет за Александра Овечкина / © instagram.com/justinbieber

К слову, Александр Овечкин во время вторжения России в Украину преданно служит Кремлю. В частности, на это указывает ряд фото и видео с диктатором, участие в его кровавых политических кампаниях и подарки со стороны путина для российской команды хоккеиста. Не удивляет, что Овечкин о войне в Украине высказывается крайне осторожно, не называя вещи своими именами. В частности, в попытках удержать свою репутацию в мире на военные преступления РФ говорит "сложная ситуация", добавляя, что "не занимается политикой и хочет мира повсюду".

В свою очередь, Джастин Бибер уже давно смущает фанатов своими действиями. По информации инсайдеров, артист уже долгое время борется с психологическими проблемами и избегает публичности. Близкий круг утверждает, что исполнитель нуждается в помощи, но пока сам этого не осознает.

Дата публикации
Количество просмотров
138
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