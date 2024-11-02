Джастин Бибер впервые полностью показал 3-месячного сына от жены Хейли

Супруги продемонстрировали их семейный образ на Хэллоуин.
Канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Хейли, впервые показали 3-месячного сына.
Пара поделилась семейным фото по случаю Хэллоуина. В частности, они продемонстрировали свои образы, которын выбрали на праздник. Семейство перевоплотилось в персонажей из мультфильма "Ким пять-с-плюсом". Хейли стала Ким, Джастин – Роном, а малыша пара одела как Руфуса.
В своем Instagram супруги делились снимками из фотосета в честь Хэллоуина. К слову, влюбленные наконец-то полностью показали 3-месячного сына Джека Блюза. Правда, разглядеть лицо малыша не получится. Пара показала его со спины, так что любоваться Бибером-младшим получится только так.
Отметим, Джастин и Хейли Биберы поженились в октябре 2018 года. В мае 2024-го пара объявила, что ждет рождения первенца. Уже в августе на свет появился сын супругов, которого влюбленные назвали Джеком Блюзом.
Напомним, недавно барбадосская певица Рианна впервые за длительное время показала своих сыновей от американского рэпера A$AP Rocky. Исполнительница продемонстрировала, как мальчики заметно подросли и изменились.
Читайте также: