Джастин Бибер впервые полностью показал 3-месячного сына от жены Хейли

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Хейли, впервые показали 3-месячного сына.

Пара поделилась семейным фото по случаю Хэллоуина. В частности, они продемонстрировали свои образы, которын выбрали на праздник. Семейство перевоплотилось в персонажей из мультфильма "Ким пять-с-плюсом". Хейли стала Ким, Джастин – Роном, а малыша пара одела как Руфуса.

Джастин и Хейли Биберы / Фото: instagram.com/justinbieber

В своем Instagram супруги делились снимками из фотосета в честь Хэллоуина. К слову, влюбленные наконец-то полностью показали 3-месячного сына Джека Блюза. Правда, разглядеть лицо малыша не получится. Пара показала его со спины, так что любоваться Бибером-младшим получится только так.

Джастин и Хейли Биберы с сыном / Фото: instagram.com/justinbieber

Отметим, Джастин и Хейли Биберы поженились в октябре 2018 года. В мае 2024-го пара объявила, что ждет рождения первенца. Уже в августе на свет появился сын супругов, которого влюбленные назвали Джеком Блюзом.

Напомним, недавно барбадосская певица Рианна впервые за длительное время показала своих сыновей от американского рэпера A$AP Rocky. Исполнительница продемонстрировала, как мальчики заметно подросли и изменились.

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