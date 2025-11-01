ТСН в социальных сетях

Джастин и Хейли Бибер примерили образ "Суперсемейки" и на редких фото полностью показали сына

Звездная семья похвасталась их образами на Хэллоуин.

Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер / © Associated Press

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Хейли показались в костюмах "Суперсемейки" и поделились редкими фото с сыном.

В ночь на 1 ноября в США встречают популярный праздник - Хэллоуин. В этот день желающие переодеваются в различные костюмы и собирают конфеты. Знаменитости не отстают. Они просто удивляют разнообразными образами - от милых до действительно ужасающих.

Семья Бибер не отстает от трендов. В этом году Джастин и Хейли перевоплотились в героев мультфильма "Суперсемейка". В праздничном фотосете также принял участие годовалый сын супругов Джек Блюз. На кадрах можно заметить, как первенец супругов уже заметно подрос. Правда, родители не торопятся его полностью показывать и продолжают скрывать лицо мальчика.

Джастин Бибер с женой и сыном / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер с женой и сыном / © instagram.com/justinbieber

Отметим, Джастин Бибер с 2018 года состоит в браке с Хейли. В прошлом году в семье супругов произошло пополнение. 22 августа модель родила певцу первенца.

Джастин Бибер с женой и сыном / © instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер с женой и сыном / © instagram.com/justinbieber

Напомним, недавно рэпер Потап впервые за долгое время показался с сыном. Исполнитель удивил взрослым видом 17-летнего Андрея.

