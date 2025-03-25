Джастин Тимберлейк эпически "попустил" россиянку, бросившую ему на концерте бюстгальтер с посланием

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк эпически "попустил" россиянку на своем концерте.

На днях исполнитель выступил в Аргентине. На концерт артиста пришло немало слушателей. В частности, в зале присутствовали и россияне. И одна россиянка отметилась поступком, который Джастин Тимберлейк, похоже, совсем не оценил.

Женщина бросила артисту бюстгальтер, в середине которого находилось послание. В частности, там была надпись "Москва любит тебя". Когда Тимберлейк наткнулся на бюстгальтер, то криво улыбнулся, предложил женщине забрать его обратно, а когда та этого не сделала, то просто отложил его на сцене куда подальше от себя.

Россиянка бросила в Джастина Тимберлейка на концерте бюстгальтер: артист ее "попустил"

"Я просто положу это здесь… Это твое? Ты хочешь забрать его обратно? Это мне? Спасибо…", – ответил артист.

Наконец, Джастин Тимберлейк продолжил выступление. Что касается послания россиянки о том, как страна-агрессор любит певца, то он даже малейшего внимания на это не обратил. Более того, судя по его недовольной улыбке, певец был не в восторге от брошенного в него бюстгальтера. Очевидно, не такой реакции от исполнителя ожидала россиянка.

Отметим, мировые звезды после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказываются ездить в страну-агрессор с концертами. Недавно звезда Modern Talking Томас Андерс сделал жесткое заявление о выступлениях в России.

Читайте также: