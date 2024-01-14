Джастин Тимберлейк на грани развода с женой из-за скандальных заявлений Бритни Спирс – СМИ

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк оказался на грани развода со своей женой, актрисой Джессикой Бил.

По крайней мере, так убеждают инсайдеры. Отмечается, что пара якобы сейчас пытается спасти брак. Супруги уже обращались за помощью к семейному психотерапевту, однако сеансы не помогли решить их проблемы.

"Они любят друг друга, прошли сеансы у семейного психотерапевта, однако они не решили их основные проблемы", — утверждает инсайдер, пишет Life and Style.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Фото: Associated Press

Отмечается, что Тимберлейк и Бил также переехали в другой дом, чтобы начать все с чистого листа, однако это тоже пока не дало никаких результатов.

"Они переехали в другой дом в Монтане в надежде отойти от драмы и начать все сначала, но у них пока не получилось решить проблемы", — добавил инсайдер.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Фото: Associated Press

Отметим, слухи о проблемах в отношениях Джастина Тимберлейка и Джессики Бил появились в октябре прошлого года, после того, как мир увидел скандальные мемуары Бритни Спирс. В книге певица подробно описала отношения с актером, с которым крутила роман с 1997 года по 2002 год. В частности, Спирс рассказала, как Тимберлейк заставил ее сделать аборт. Тогда говорили, что жена актера была не в восторге от признаний певицы и обиделась на него.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Напомним, недавно актриса Натали Портман призналась, что развелась с мужем. Такое решение артистка приняла после того, как узнала об измене возлюбленного.

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