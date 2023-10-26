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Джастин Тимберлейк отреагировал на заявление Бритни Спирс, что он заставил ее сделать аборт

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Джастин Тимберлейк отреагировал на заявление Бритни Спирс, что он заставил ее сделать аборт

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Знаменитость был убежден, что это было их совместное решение.

Известный американский певец Джастин Тимберлейк отреагировал на откровенное признание бывшей избранницы, певицы Бритни Спирс, что он заставил ее сделать аборт.

К слову, сам звезда Голливуда не стал публично обсуждать эту тему. А вот инсайдер в разговоре с Daily Mail рассказал, что Тимберлейк был убежден, что не рожать ребенка – это было их совместное решение, а не только его. Джастин не хотел эту тему выносить в публику, а желал оставить в тайне.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / © Getty Images
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

"Джастин считал, что решение, которое они приняли, было совместным решением, и он намерен никогда не говорить об этом и сохранить в тайне навсегда", — рассказал инсайдер.

Отмечается, что Тимберлейк не планирует публично комментировать то, что Спирс написала об их отношениях в книге, ведь все его слова могут быть использованы против него.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / © Getty Images
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

"Теперь, когда Бритни вспомнила об этом, и это будет вечно жить в ее книге, и все, что она решит вспомнить, Джастин попытается ничего не обсуждать, потому что он знает, что бы он ни сказал от этого момента, скорее всего, будет использован против него", — добавил инсайдер.

Отметим, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались с 1997 года по 2002 год. Недавно певица в своих мемуарах призналась, что была беременна от певца, однако тот заставил ее сделать аборт. После обнародования этой новости на Тимберлейка посыпался настоящий хейт. Более того, говорят, что с ним отказываются сотрудничать, а его брак с актрисой Джессикой Билл на грани краха.

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Дата публикации
Просмотры
12к
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