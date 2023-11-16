Джастин Тимберлейк впервые появился на публике после скандальных заявлений Бритни Спирс об аборте

Звезда Голливуда также отреагировал на слухи о разрыве с женой.

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые появился на публике после скандальных заявлений своей бывшей певицы Бритни Спирс, что он заставил ее сделать аборт.

В частности, знаменитость посетил премьеру мультфильма "Тролли", где он озвучил одного из персонажей. Светское мероприятие состоялось в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса.

Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

Что любопытно, Тимберлейк на премьере был не один. Компанию на светском мероприятии ему составила жена, актриса и модель Джессика Билл. Пара мило позировала перед объективами фотокамер, улыбалась друг другу, обнималась и держалась за ручки.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл / Фото: Associated Press

Таким образом, влюбленные опровергли слухи, что после выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс в их браке начались проблемы, и они были на грани развода.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл / Фото: Associated Press

Напомним, в октябре мир увидели скандальные мемуары певицы Бритни Спирс, с которой Джастин Тимберлейк встречался с 1997 года по 2002. В книге исполнительница поделилась откровенными подробностями из своей личной жизни. Не обошла вниманием артистка и бывшего Тимберлейка. Спирс вспомнила, как он заставил сделать ее аборт и порвал с ней через SMS-сообщение.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Актера активно начали критиковать. Более того, даже начались распространяться слухи, что его отменяют в Голливуде. Кроме того, говорили, что жена Джастина была не в восторге от признаний Спирс, что супруги даже были на гране развода.

Сам артист отреагировал на скандальные признания своей бывшей. Он убежден, что сделать аборт было их совместным решением.

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