Джазовое исполнение хита "Гуси" и поющий душой киборг: каким будет первый выпуск "Голосу країни-12"

Премьера вокального шоу состоится 23 января на канале 1+1.

23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В обновленный состав тренеров вошли топовые украинские звезды: Оля Полякова, Потап, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Начнется "Голос країни" с общей песни тренеров. Самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук споют вместе песню "Старі фотографії" Скрябина.

пресс-служба канала "1+1"

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". Тренеры будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне будут участвовать самобытные группы и дуэты. В этом сезоне было получено более 5000 заявок и только 100 самых уникальных голосов попали на слепые прослушивания.

В первом выпуске шоу зрителей ожидают первые победы и поражения участников "Голосу країни". На сцену шоу выйдет Гавянец Ярослав из Тернопольской области. 29-летний участник рассказал, что с самого детства мечтал о сцене и после школы поступил на факультет драматического театра и кино. Однако не доучился – вступил в ряды ВСУ, а затем отправился в АТО. Во время защиты Донецкого аэропорта в 2015 году попал в плен. Киборг получил свободу и признается: период психологической реабилитации у него длится до сих пор. Ярослав пришел на "Голос країни", чтобы осуществить свою детскую мечту – быть на сцене, ведь именно театр и пение – это то, где мог быть, если бы не война.

На "Голосі країни" участник споет трек "Тебе це може вбити" от группы СКАЙ. Хватит ли Ярославу проницательности испольнения повернуть к себе тренеров – зрители узнают уже в воскресенье.

Гавенец Ярослав / пресс-служба канала "1+1"

Также в первом выпуске "Голосу країни-12" зрителей ожидает выступление Инессы Грицаенко. Девушка много лет поет и не в первый раз штурмует вокальную сцену. Переехав в столицу в 14 лет, Инесса начала выступать в разных клубах, чтобы заработать на жизнь. Тем не менее, всегда мечтала о самой большой музыкальной сцене страны. На сцене "Голосу країни" девушка подарит неожиданное джазовое звучание одному из самых популярных хитов прошлого года – "Гуси". Любопытно, что ее сестра будет аккомпанировать певице на саксофоне. Оценят ли ее нестардатный подход к песне судьи и как отреагируют тренеры – станет известно уже 23 января.

На легендарную сцену 12 сезона вокального шоу "Голос країни" приедет крымская татарка Алие Хаджабадинова. Ей пришлось переехать из Крыма в Киев. На полуострове она начала карьеру певицы, однако все оборвалось в один момент. Сейчас она работает рекрутером в it-компании, но не оставляет надежду стать певицей. На проект "Голос країни" Алие пришла показать, что крымскотатарские песни – это клад народа.

Алие Хаджабадинова / пресс-служба канала "1+1"

На сцене "Голосу країни" придет фольклорная группа GG ГуляйГород. Участницы Настя и Ирина познакомились во время учебы на фольклористок. Они собирали старинные песни, давали им новую жизнь. Для того, чтобы добавить своему творчеству электронное звучание – решили позвать современного музыканта, так нашли Андрея. Сейчас группа популяризирует украинскую песню в мире и выступает на фольклорных фестивалях в Польше, Франции, Греции, Германии и даже в Индии и Африке. На сцене проекта группа споет трек "Веснянка" в современной обработке. Уже в воскресенье мы узнаем, смогут ли они попасть в "Голос країни".

GG ГуляйГород / пресс-служба канала "1+1"

Вокалисты будут делать все, чтобы услышать, как нажимается заветная красная кнопка. А звездные наставники покажут упорную борьбу за лучших украинских певцов.

Уже в первом эфире станет ясно, какие команды собирают тренеры. К примеру, выбор Потапа доказывает, что он ищет певцов с мировыми амбициями.

"Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и покорят сердца, в первую очередь украинских зрителей. Мои цели неизменны – я хочу, чтобы наши артисты представляли Украину по всему миру. И мы, украинцы, ими гордились. А украинский язык звучал по всей планете", – прокомментировал Потап.

Потап / пресс-служба канала "1+1"

Известно, что в перерывах между выступлениями участников, между тренерами проходят интересные разговоры, во время которых звезды делятся впечатлениями и подробностями личной жизни. Так, Оля Полякова рассказала, как ехала в Венецию на концерт "Океан Ельзи". Певица акцентировала: целый день ехала на концерт из Тосканы. Лодка сломалась, Полякова опоздала и успела только на одну песню. Святослав вспомнил этот концерт и рассказал: в тот день площадь до Палаццо Дукале была полностью наполнена людьми.

"Если ты так можешь представлять свою страну, то вырастают крылья. Это одно из самых красивых выступлений, спасибо, что ты о нем напомнила", - ответил Оле Поляковой Святослав Вакарчук.

Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос країни-12".

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