Джеджула гневно отреагировал на слова экс-жены Юлии Леус об опекунстве: "Женщина с самым грязным ртом"

Экс-муж блогерки Юлии Леус, шоумен и ведущий Андрей Джеджула, после откровенного интервью бывшей возмутился ее словами относительно опеки над дочерью Адель.

Так, ранее Леус поделилась подробностями поразительного решения, которое постановил суд по делу об опеке их общей дочери с Джеджулой. В свою очередь, он считает ее слова "грязью", а ее саму описывает как "женщину с самыми грязными руками и ртом, которая не может опомниться".

По словам ведущего, его экс-жена безосновательно пытается его затравить. Он добавил, что не считает решение суда "шокирующим". И подчеркнул, что будет упорно бороться за возможность видеть своего ребенка.

Андрей Джеджула с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

«Какое шокирующее решение от любящего отца, желающего видеть своего ребенка? Который упорно боролся за возможность видеть своего ребенка, за его конституционные права, за всесторонние права обоих родителей. Что может шокировать вас? Что мы получили 50/50 (времяпровождения – прим. ред.)? Все праздники, все время в течение недели, школьные каникулы… Они делятся поровну между родителями", – отметил шоумен в своем фотоблоге.

Также артист добавил, что бывшая "игнорировала решение попечительского совета", в тот момент когда он "проходил кучу проверок". По словам Андрея, все контролировалось государственными органами. Джеджула убеждает, что он решал вопрос опекунства абсолютно легально, а Юлия Леус "отдыхала в Дубай, Франции или других местах".

Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

В заключение объяснения своей позиции, Андрей упрекнул интервьюерок, которые брали у его бывшей жены интервью, что они "паразитируют" и попросил "поговорить о достижении Юлии до брака с ним, без использования его фамилии".

Напомним, по словам экс-жены Джеджулы Юлии Леус, ее бывший в судебном порядке имел намерение видеться с ребенком по определенным датам и почти требовал вернуть маленькую Адель из Польши в Украину.

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