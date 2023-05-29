Джеджула обвинил экс-жену Леус во лжи и подал на нее в суд: чем закончилось дело

Шоумен обвинял бывшую во лжи и через суд требовал опровергнуть ложную информацию о нем.

Украинский шоумен Андрей Джеджула рассказал, чем закончилось судебное дело с его экс-женой Юлией Леус.

В частности, ведущий в 2021 году подал в суд на бывшую избранницу, ведь хотел опровергнуть слова о том, что он "бил ее", "обижал" и "издевался над ней". В настоящее время судья вынес решение по делу. Как отметил Джеджула, правосудие на его стороне, поэтому сейчас Леус должна выплатить ему одну гривну моральной компенсации. Таким образом, шоумен доказал, что его экс-жена говорила неправду относительно него.

Решение суда по делу Андрея Джеджулы и Юлии Леус / Фото: instagram.com/djedjula

"Суд закончился торжеством правосудия… Этот процесс был не о деньгах! Все судебные издержки оплатил я. Главная цель – это опровержение неправдивой информации и порочащей честь, достоинство и репутацию. Бывшая должна возместить мне моральную компенсацию в размере одной гривны!" – рассказал шоумен.

Также, согласно решению суда, Юлия Леус должна публично опровергнуть свои слова и признать, что ее обвинения были ложными. Сделать это блогерша должен вместе с интервьюером Алиной Олицкой, которая тоже является фигуранткой по делу.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / Фото: facebook.com/andrey.djedjula.3

Скандал между Андреем Джеджулой и Юлией Леус

Андрей Джеджула женился на Юлии Леус в 2017 году, однако уже в августе 2019-го отношения между ними испортились. В том же году влюбленные снова сошлись и официально поженились. Через несколько месяцев после этого Леус родила дочь. Однако ребенок не спас их брак.

Андрей Джеджула с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

Еще беременной Юлия попала в больницу с угрозой выкидыша. Блогерша обвинила в этом мужа и заявила, что он ее избивал. Юлия утверждала, что шоумен издевался над ней, обзывал и поднимал руку. Тем временем сам Джеджула все опровергал. Шоумен заявлял, что его жена еще тот манипулятор, и подал на нее в суд за клевету. Окончательно супруги развелись осенью прошлого года.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / Фото: tochka.net

Также бывшие не могут найти общий язык относительно воспитания совместной дочери. Джеджула заявляет, что Леус запрещает ему видеться с ребенком. Шоумен хочет также в правовом поле решить этот вопрос.

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