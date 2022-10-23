Джеджула показал, как Леус зарядила ему бокалом по лицу и оставила огромный синяк под глазом

Ведущий Андрей Джеджула, который недавно официально развелся с Юлией Леус, сделал итоги их отношений.

В своем Instagram шоумен рассказал, что, несмотря на несладкую супружескую жизнь, он пытался дать их браку второй шанс. Впрочем, шоумен работал над своими ошибками, а Юлия – нет.

"Но если очень коротко о моей истории, тот отголосок дерьма, периодически прилетающий от дважды бывшей жены по сравнению с совместной жизнью, просто свежий бриз водопада летом! Ты спросишь, почему так долго и дважды? Просто ко всему в жизни отношусь ответственно и всегда предпочитаю доводить дело до конца! Но у всего на есть свое начало и свой конец, и не шутите с творцом, если думаете иначе, особенно в тех моментах, где работает над собой один человек – это ты! – поделился шоумен.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула также рассказал, что в их отношениях Юлия не была "жертвой".

"А что касается вопроса, кто жертва? Никогда не учитывай размеры, пол, возраст и т.д. То, что кажется очевидным, часто, просто технически вложено в уши обществу псевдо жертвами!" – отметил шоумен.

Ведущий, как подтверждение своих слов, показал фотографию, где под его глазом виднеется немалый отек синего цвета. Джеджула рассказал, что фото сделано в 2018 году, тогда Юлия ударила его стеклянными остатками бокала.

"На фото результат "цивилизованного" общения "жертвы" со стеклянными остатками бокала в руке с "абьюзера"! Фото сделано на юбилее моей сестры в 2018 году!" – вспомнил ведущий.

Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Отметим, недавно Андрей Джеджула и Юлия Леус официально развелись. Они были вместе с октября 2017 года по август 2019. Тогда пара впервые развелась. Но в декабре 2019 года эксы дали отношениям второй шанс и снова поженились. Правда, ненадолго. В конце декабря 2020 года Леус на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша. Впоследствии модель заявила, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Тогда же Леус отметила, что требует развода.

Джеджула не стал этого терпеть и назвал Леус искусным манипулятором, которая "научилась жить за счет таких дураков, как он".

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