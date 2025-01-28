Джеджула после скандального развода сообщил, как с бывшей заботится о 3-летней дочери

Украинский ведущий Андрей Джеджула рассказал об урегулировании опеки над дочерью с бывшей супругой Юлией Леус.

Как сообщает ведущий, с экс-женой отношения наладить так и не удалось. Впрочем, ситуация с 3-летней дочерью Адель улучшилась. Недавно Андрей в судебном порядке может проводить время с дочерью трижды в неделю. По словам Джеджулы, они регулярно видятся по видеосвязи, потому что во время войны Адель проживает с матерью в Польше.

"С Адель я общаюсь трижды в неделю. Это фиксированные разы, которые я имею по решению суда. В эти дни я сам выбираю: как будет удобно мне и ребенку, чтобы не портить ему график. Чаще всего мы общаемся в одно и то же время, когда она возвращается из садика. Мы общаемся по видеосвязи, где можем смотреть мультики, играть в игры, танцевать, болеть. Иногда она без настроения и у нас не получается поговорить. Это бывает от одной минуты до – мой рекорд – час пятьдесят нашего общения. То есть максимально держим контакт. С Юлией Джеджулой у меня не складываются отношения, можно назвать их как "никакие". И в этой ситуации дистанция – это довольно непросто", — рассказал знаменитость в интервью "Фокусу".

Андрей Джеджула с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

Ведущий в очередной раз отметил, что не намерен забрать ребенка у Юлии. А только стремится к справедливости и "равноправному воспитанию" Адель. Джеджула также добавляет, что регулярно выплачивает алименты и радует ребенка подарками. А когда в загранкомандировках с благотворительной целью выпадает возможность увидеться с Адель, то делает это.

"От сегодняшнего момента у меня трое официальных суток, которые я могу провести с ребенком без присутствия матери, на своей территории. Все существующие праздники поделены поровну. Место проживания ребенка определено как место проживания с матерью. Несмотря на то, что мы все же 50 на 50 воспитываем ребенка, я все же плачу алименты и делаю это вовремя. Самое главное, что я хочу донести: я не планировал и не планирую забирать ребенка во время войны. Ибо Юлия рассказывала, что с этим решением она будет вынуждена, де-факто, брать ребенка каждые три дня в неделю и привозить мне его в Украину. Но я не хочу портить ребенку его настроение и делать что-то для него опасное", - подчеркнул Андрей.

Напомним, недавно бывшая актера Дмитрия Ступки, стилистка Полина Логунова, раскрыла причину расторжения брака и как на это отреагировала их дочь.

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