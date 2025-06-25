Джеджула признался, помирился ли с бывшей Леус после скандалов касательно опеки над дочерью

Андрей Джеджула и Юлия Леус / © instagram.com/djedjula

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Украинский ведущий Андрей Джеджула, который недавно в третий раз стал отцом, признался, наладил ли отношения с экс-женой Юлией Леус, с которой судился по поводу опеки над общей дочерью.

Суды бывших супругов уже позади. В общем, Андрей Джеджула забирает дочь в 15:00 в воскресенье и возвращает в то же время в среду. В интервью Oboz.ua шоумен говорит, что сначала Юлия Леус была против этого. Сейчас же она спокойно реагирует на то, что дочь проводит время с отцом. По мнению ведущего, его бывшую жену устраивает то, что у нее появилось свободное время.

"У нас более двух лет длились судебные процессы по определению опеки над Аделиной. В конце концов суд вынес решение, по которому три дня в неделю ребенок проводит со мной. Сначала, конечно, маме это не очень нравилось - была против. А теперь, так понимаю, она оценила, насколько это удобно - иметь дни свободного времени, зная, что ребенок в надежных руках", - говорит шоумен.

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Андрей Джеджула с дочерью Адель / © instagram.com/djedjula

Что же касается их отношений, то они, по словам Джеджулы, остаются напряженными. Бывшие общаются только на те темы, что касаются общей дочери. Ведущий надеется, что когда-то ему удастся наладить контакт с Юлией Леус, а пока же, по его словам, он живет на "пороховой бочке".

"Только обмениваемся короткими сообщениями относительно Адель. Иногда мне кажется, что коммуникация немного налаживается, а иногда - нет. Здесь живешь как на пороховой бочке: что-то не так - сразу обвинения. Но я стараюсь максимально избегать реагирования", - добавил ведущий.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / © instagram.com/djedjula

Отметим, Андрей Джеджула и Юлия Леус познакомились в сентябре 2016 года. Через год пара поженилась, а уже в августе 2019-го развелась. Правда, впоследствии они дали отношениям второй шанс. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь Адель. Впоследствии после появления на свет общего ребенка Джеджула и Леус все же развелись окончательно, а с тех пор между ними начались суды по опеке над дочерью.

Напомним, ранее Андрей Джеджула признался, что снова женился. Шоумен заключил брак с женщиной, которая родила ему третьего ребенка.

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