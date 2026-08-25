Джеджула раскрыл, на кого будет учиться его сын от Димопулос после отказа от образования за границей

Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula

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Украинский телеведущий Андрей Джеджула рассекретил, на кого будет учиться его сын от певицы Санты Димопулос.

В этом году 17-летний Даниэль окончил школу. Юноша уже поступил в вуз. Учебное заведение он выбрал в Украине. Андрей Джеджула на проекте "Тур зірками" говорит, что его сын будет юристом-международником. Будущую профессию выбирали, учитывая, что лучше всего дается Даниелю. Шоумен говорит, что его сын прекрасно знает языки. Специальность ему выбирали, что связана с гуманитарными науками.

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«Он будет юрист-международник. У него сильные стороны — знание иностранных языков. Он прекрасно владеет английским, учит немецкий, испанский, учил арабский, может на нем поговорить. Очень легко ему это дается. Я понял, что он должен быть там, где нет математики, нет того, что может выбивать ему стул из-под ног. А это история, языки. Все, что гуманитарно, это его. У него это хорошо получается», — говорит шоумен.

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Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula

Кстати, сама же Санта Димопулос хотела, чтобы Даниэль учился в заграничном вузе. Однако юноша наотрез отказался. Даниэль два года назад вернулся в Украину и живет с отцом. Как говорит Андрей Джеджула, сын сейчас наслаждается отдыхом, поскольку дальше его ждет новая страница в жизни.

«Пошел третий год, как он приехал и живет полноценно здесь. Я полностью забочусь о нем. Сейчас он отдыхает на даче. Он взрослый пацан, который гоняет на квадроцикле, готовится к 1 сентября, тогда уже начнется», — говорит ведущий.

Напомним, недавно Андрей Джеджула раскрыл планы на свадьбу с новой женой. Пара уже заключила брак, но традиционного праздника не устраивала.

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