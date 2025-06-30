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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1905
Время на прочтение
1 мин

Джеджула растрогал знакомством детей от предыдущих браков с их новорожденной сестренкой

Шоумен показал первые эмоции старшей дочери во время знакомства с сестренкой, которой исполнилась неделя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Андрей Джеджула

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Украинский телеведущий Андрей Джеджула, который недавно неожиданно заявил о пополнении в семье, растрогал Сеть еще одним счастливым моментом — знакомством своих старших детей с новорожденной Эмилией.

В фотоблоге звезда обнародовал новое семейное фото. В кадре он предстает с двумя дочерьми — маленькой Эмилией и старшей Адель, которая их мило обнимала. По словам Андрея, дети быстро адаптировались к новому члену семьи и обрадовались этому. На фотографии не хватает только старшего сына Даниэля. Но, как отметил Джеджула, парень тоже успел увидеть новорожденную сестру.

"Прошла первая неделя! Эмилия уже познакомилась со всеми родными. Маленькую "лялю" гостеприимно встретил братик и сестричка", — растрогал шоумен.

Андрей Джеджула с двумя дочерьми / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с двумя дочерьми / © instagram.com/djedjula

В комментариях пользователи засыпали звездного отца пожеланиями для малышей:

  • Поздравления маленькой дочке! Пусть растет здоровой и счастливой, красивой и успешной, как папа!

  • О, как же это круто. Семья в сборе

  • Дети - это такое счастье. Пусть будут счастливы братик и сестрички

Напомним, недавно Андрей Джеджула также сообщил о тайном браке с загадочной избранницей — мамой его третьего ребенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
1905
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