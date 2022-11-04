Джеджула разоблачил Леус во лжи и рассказал, как экс-жена препятствует его общению с дочерью

Шоумен заявил, что бывшая не явилась на комиссии по правам ребенка, где рассматривалось право дочери на всестороннее воспитание и получение опеки от отца.

Ведущий Андрей Джеджула показал, как разоблачил бывшую жену, блогершу Юлию Леус, во лжи.

В частности, они были приглашены на специальную комиссию по правам ребенка, где рассматривалось право их общей дочери Аделины на всестороннее воспитание и опеку от отца. Шоумен рассказал, что его бывшая не пришла, заявив, что не была проинформирована об этом.

"Около недели прошло с того момента, как я и моя бывшая были приглашены на комиссию по правам ребенка, где рассматривался вопрос права моей дочери на получение всестороннего воспитания и опеки от отца, что, в принципе, лишено ее матерью. На этой комиссии моя бывшая не появилась. Я записал неделю назад видео по этому поводу, и в комментах было много вопросов от, я так понимаю, подписчиков моей бывшей, в которых они утверждали, что она обвинила меня в том, что никакой комиссии 27 октября не было, что комиссия проходила 24 октября", – отметил ведущий.

Впрочем, по словам Джеджулы, 24 октября проходила индивидуальная комиссия. Он также присутствовал на такой, где рассказывал и показывал, что может иметь право воспитывать дочь. 27 октября состоялась другая комиссия, где они должны были присутствовать вдвоем. В подтверждение своих слов, шоумен показал соответствующие документы.

Фото: instagram.com/djedjula

"Я был вынужден написать официальное обращение в попечительский совет с просьбой предоставить мне документы, удостоверяющие факт приглашения 24 октября на беседу. 24 октября ее действительно пригласили на собеседование. Приглашают на такие вещи в индивидуальном порядке. Конечно, я об этом даже и не подозревал... На таких беседах общаются индивидуально. Я подобное уже прошел: обследование своей квартиры, своих условий жилых, отвечал на кучу вопросов от сотрудников соцслужб. Она, конечно, не появилась и в традиционной ей манере содрогания воздуха обвинила меня в том, что вообще в этот день не было ни одной комиссии, что мне нужно что-то делать с памятью, что мне нужно вызвать врачей", – отметил ведущий.

Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула также добавил, что будет дальше бороться за то, чтобы иметь возможность общаться с дочерью. Впрочем, он будет делать это в рамках правовых норм.

Напомним, Андрей Деджула неоднократно обвинял бывшую Юлию Леус, что та запрещает ему видеться и общаться с дочерью Аделиной. Чтобы воспитывать ребенка, шоумен обратился в органы опеки.

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