Джеджула заявил, что Леус девять месяцев не дает ему видеться с дочерью и требовала деньги за няню

Шоумен Андрей Джеджула рассказал, что не смог найти общий язык с экс-женой Юлией Леус по поводу общения с дочерью.

Ведущий Андрей Джеджула заявил, что бывшая не дает ему видеться с ребенком.

В частности, шоумен рассказал, что с января не общался с дочерью. Джеджула не намерен спускать это все с рук, поэтому обратился в органы опеки.

"Ее мать просто не дает мне ребенка с момента смерти моего папы. Она одновременно решила, что дочь ее личная частная собственность. И все это время препятствует общению! Дальше этим будут заниматься органы опеки", — отметил Андрей.

Андрей Джеджула не видится с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула шокировал и другими подробностями общения с экс-женой. В те дни, когда он не мог забрать дочь, Юлия требовала оплачивать ей няню. В частности, так Леус поступила и после смерти отца.

Переписка Джеджулы и Леус / Фото: instagram.com/djedjula

"Когда мне давали ребенка трижды в неделю НА сутки (на ночь) младенца – все было ок! Когда я в субботу работал и просил поменяться на один день, то она никогда не шла на встречу, и я просто предложил ей заплатить за няню за все 24 часа, вот такая была "поддержка", когда сидел под реанимацией, а потом хоронил папу! – поделился Джеджула.

Переписка Джеджулы и Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Также шоумен рассказал и об общении с сыном от Санты Димопулос. С Даниэлем Андрей общается каждый день благодаря видеосвязи.

"Сын со своей матерью в первый день войны уехал за границу, где и находится до сих пор. Я с первого дня войны нахожусь в Киеве, занимался обороной Киева и сейчас активно занимаюсь волонтерством. Поэтому с сыном почти каждый день на видеосвязи. Обсуждаем все, что угодно", – рассказал шоумен.

Андрей Джеджула общается с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

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