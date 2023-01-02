Джеффри из группы TVORCHI на украинском перепел хит Степана Гиги "Цей сон" в современной аранжировке

Победители нацотбора на "Евровидение-2023" TVORCHI перепели хит композитора и певца Степана Гиги "Цей сон".

Солист коллектива Джеффри Кенни ошеломил фанатов своим владением украинским, исполнив песню в современной аранжировке. Новая версия трека прозвучала в новогоднем эфире "Тихого вечера с Еленой Кравец".

Песня Степана Гиги, кстати, вышла еще в 2005 году, однако "второе дыхание" и всеукраинскую любовь получила только во время полномасштабной войны. Ранее Леся Никитюк в дуэте с Гигой представили юмористический кавер композиции.

Многим поклонникам группы TVORCHI было приятно услышать, что нигериец Джеффри уже так хорошо овладел украинским. Напомним, недавно певец ответил на упреки хейтеров по поводу владения языком и ответил, что уже занимается с преподавателем.

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