Джеффри из TVORCHI кардинально изменил имидж ради нового клипа в стиле голливудских мюзиклов

Украинский дуэт TVORCHI, который представлял в этом году нашу страну на конкурсе "Евровидение-2023", выпустил новую композицию I Can't Stop и яркий клип к ней.

Эта песня войдет в пятый полноформатный альбом артистов, релиз которого планируется уже этой осенью. В песне I Can't Stop поется о пьянящей, сбивающей с ног любви. Герой влюбляется с первого взгляда и в состоянии эйфории желает все и сразу. Сюжет клипа переносит на "голливудскую" вечеринку 70-х, где под палящим солнцем в зените он видит ее как оазис в жару и влюбляется.

По замыслу режиссера Руслана Махова новое видео TVORCHI снято по премиреру мюзикла, где сочетаются различные жанры, хореография и элементы драматического искусства.

"Есть ощущение, что когда встречается первая любовь, голова идет кругом, а весь мир вокруг становится мюзиклом, – это мы и воспроизвели в видео", – рассказал режиссер.

Отметим, что ради этого видео солист TVORCHI Джеффри Кенни даже кардинально изменил темный цвет волос и стал блондином.

"Хотим, чтобы все, кто будет смотреть это видео, слушать эту песню, забыли на несколько минут, почувствовали лето на вкус, вспомнили свою первую любовь, которая сводит с ума. Все, что происходит в I Can't Stop – это история с параллельной реальности, с планеты X. Там еще много увлекательных и очень разных историй, которые вас удивят", – заинтриговали участники TVORCHI.

Напомним, месяц назад состоялась премьера чувственной дуэтной композиции групп TVORCHI и The Hardkiss. Музыканты выпустили совместную композицию "Мрійники".

Читайте также: