Джеффри из TVORCHI объяснил, почему он не уехал из Украины во время войны, имея возможность

Участник группы TVORCHI, которая в следующем году представит Украину на "Евровидении-2023" Джеффри Кенни прокомментировал, почему не уехал из страны с началом полномасштабного вторжения.

Джеффри является гражданином Нигерии, однако в последние 10 лет он живет в Украине. Музыкант мог беспрепятственно уехать из нашей страны, когда к нам вторглись российские оккупанты. Но он этого не сделал.

Группа TVORCHI

Как рассказал артист в интервью Елене Кравец, здесь его жизнь, его команда и люди, которые в него верят, поэтому у него и мысли нет куда-то уезжать.

"Когда все началось, мои родители очень паниковали. Они сейчас в Нигерии, они говорили: "Джеффри, ты не знаешь, что такое война". Я говорил: "Успокойтесь, пока все спокойно". Я уехал на одну неделю, вернулся обратно. Потому что в Украине моя команда, наши слушатели, люди, которые в меня верят. Я не хочу никуда уезжать, потому что здесь моя жизнь", — прокомментировал Кенни.

Группа TVORCHI

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua солист TVORCHI Джеффри Кенни ответил на упреки хейтеров, что он не знает украинского языка. Также музыкант поделился, что он совершенствует свой украинский язык вместе с преподавателем.

Читайте также: