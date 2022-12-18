Джеффри Кенни из группы TVORCHI отреагировал на упреки хейтеров о его владении украинским языком

Солист группы TVORCHI нигериец Джеффри Кенни отреагировал на упреки хейтеров в его владении украинским языком.

В Сети вокалиста подвергли критике за то, что он плохо владеет украинским, а это недопустимо для того, чтобы представлять Украину на "Евровидении-2023". Впрочем, Джеффри уверяет, что его английский будет очень кстати на конкурсе в Ливерпуле. Об этом солист TVORCHI рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Мы идем в Ливерпуль. У нас есть украинец, у нас есть тот, кто сможет общаться с людьми там. Так что я не знаю, о чем вы говорите. Если они хотят поговорить об этом, тогда хорошо", — сказал Джеффри.

К тому же, как рассказал вокалист, сейчас он активно занимается изучением украинского и даже пригласил для этого преподавателя.

"Я все понимаю. Я сейчас в процессе, я учусь. Все будет ОК. У меня есть преподаватель и я продолжу учить язык, когда вернусь домой", — добавил Джеффри.

Ранее участники группы TVORCHI рассказали историю написания песни Heart of Steel, с которой одержали победу на нацотборе на "Евровидение-2023".

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