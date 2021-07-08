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Дженна Дьюэнн свела с ума своими обнаженными фото в ванной

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Дженна Дьюэнн свела с ума своими обнаженными фото в ванной

instagram.com/jennadewan

Актриса сделала пикантную публикацию ..

Американская актриса и танцовщица Дженна Дьюэнн ошеломила горячим контентом.

На своей странице в Instagram 40-летняя звезда фильма "Шаг вперед" запостила фотографии, на которых предстала полностью обнаженная в ванной.

© instagram.com/jennadewan
instagram.com/jennadewan

Артистка без макияжа также соблазнительно позировала, прикрыв пикантные места. Примечательно, что в Дженны, которая год назад во второй раз стала мамой, роскошная фигура. Знаменитость засветила плоский животик, грудь и аппетитные бедра.

© instagram.com/jennadewan
instagram.com/jennadewan

Ошарашенные фолловеры взорвались комплиментами в комментариях. Так, пользователи писали, что актриса — горячая штучка.

  • Горячо!
  • Черт, девочка, ты бомба
  • Потрясающе выглядишь
  • Это огонь

Напомним, ранее Дженна Дьюэнн в нижнем белье восхитила стальным прессом через полгода после родов. Актриса быстро восстановила фигуру.