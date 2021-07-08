Дженна Дьюэнн свела с ума своими обнаженными фото в ванной

Дженна Дьюэнн свела с ума своими обнаженными фото в ванной

Актриса сделала пикантную публикацию ..

Американская актриса и танцовщица Дженна Дьюэнн ошеломила горячим контентом.

На своей странице в Instagram 40-летняя звезда фильма "Шаг вперед" запостила фотографии, на которых предстала полностью обнаженная в ванной.

instagram.com/jennadewan

Артистка без макияжа также соблазнительно позировала, прикрыв пикантные места. Примечательно, что в Дженны, которая год назад во второй раз стала мамой, роскошная фигура. Знаменитость засветила плоский животик, грудь и аппетитные бедра.

instagram.com/jennadewan

Ошарашенные фолловеры взорвались комплиментами в комментариях. Так, пользователи писали, что актриса — горячая штучка.

Горячо!

Черт, девочка, ты бомба

Потрясающе выглядишь

Это огонь

Напомним, ранее Дженна Дьюэнн в нижнем белье восхитила стальным прессом через полгода после родов. Актриса быстро восстановила фигуру.

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