Дженна Дьюэнн свела с ума своими обнаженными фото в ванной

Актриса сделала пикантную публикацию ..
Американская актриса и танцовщица Дженна Дьюэнн ошеломила горячим контентом.
На своей странице в Instagram 40-летняя звезда фильма "Шаг вперед" запостила фотографии, на которых предстала полностью обнаженная в ванной.
Артистка без макияжа также соблазнительно позировала, прикрыв пикантные места. Примечательно, что в Дженны, которая год назад во второй раз стала мамой, роскошная фигура. Знаменитость засветила плоский животик, грудь и аппетитные бедра.
Ошарашенные фолловеры взорвались комплиментами в комментариях. Так, пользователи писали, что актриса — горячая штучка.
- Горячо!
- Черт, девочка, ты бомба
- Потрясающе выглядишь
- Это огонь
Напомним, ранее Дженна Дьюэнн в нижнем белье восхитила стальным прессом через полгода после родов. Актриса быстро восстановила фигуру.