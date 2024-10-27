Дженнифер Энистон через шесть лет после развода закрутила новый роман – СМИ

Звезда сериала "Друзья", американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала переменами в личной жизни.

Говорят, что знаменитость закрутила новый роман. По крайней мере, именно так изданию Radar online утверждает инсайдер. Избранником звезды Голливуда якобы стал пластический хирург, который делал ей подтяжку груди. Мол, Дженнифер Энистон теперь охотно посещает его кабинет, чтобы просто встретиться.

"Говорят, что в кабинете одного из ее врачей есть парень, который очень взволновал Джен. Это одна из главных причин, почему она идет на процедуры с радостью, потому что у нее есть шанс увидеть его", — говорит инсайдер.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

О новом избраннике Энистон известно лишь то, что он пластический хирург. Западным СМИ пока не удалось узнать его имя. Отмечается, что актриса тщательно скрывает личную жизнь. Знаменитость специально назначает встречи с пластическим хирургом в разных местах, чтобы его не удалось рассекретить.

"Джен очень загадочная в этом вопросе. Она посещает несколько разных мест на Восточном и Западном побережьях, поэтому немного сложно выяснить, кто именно этот парень", — добавляет инсайдер.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Отметим, о личной жизни Дженнифер Энистон мало известно после ее развода с актером Джастином Теру в феврале 2018 года. Однако отмечается, что с тех пор она не была в отношениях.

Напомним, недавно актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с известным рэпером. Более того, парочку застали в одной из гостиниц Лондона, где они провели вместе две ночи.

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