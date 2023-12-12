Дженнифер Энистон довела до слез ее последним разговором с Мэттью Перри за несколько часов до его смерти

Исполнитель роли Чендлера из сериала "Друзья" долгое время боролся с вредными привычками.
Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон растрогала последним разговором со своим коллегой и товарищем Мэттью Перри в день его смерти 28 октября и рассекретила подробности.
Спустя полтора месяца после гибели Перри актриса не сдержала слез, когда вспоминала, как общалась с ним утром, за несколько часов до его смерти. По ее словам, он был абсолютно счастлив и даже преодолел свои зависимости. В частности, Мэттью присылал своей подруге сообщения о своих маленьких победах. Как вот о том, что он бросил курить. Кроме того, Дженнифер заверила, что ее товарищ на момент смерти не страдал психологическими проблемами.
"Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив – это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним в то утро, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров и выздоравливал. Он был в погоне. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нем. Все мы скучаем. Он нас так смешил. Надеюсь, он догадывался, что его любили так, как он никогда не думал", - рассказала со слезами на глазах актриса в интервью Variety.
Напомним, недавно Дженнифер Энистон показала скриншоты с их личной с Мэттью Перри переписки. Звезда культового сериала поделилась с поклонниками эмоциями от пережитой потери.
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