Дженнифер Энистон довела до слез ее последним разговором с Мэттью Перри за несколько часов до его смерти

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон растрогала последним разговором со своим коллегой и товарищем Мэттью Перри в день его смерти 28 октября и рассекретила подробности.

Спустя полтора месяца после гибели Перри актриса не сдержала слез, когда вспоминала, как общалась с ним утром, за несколько часов до его смерти. По ее словам, он был абсолютно счастлив и даже преодолел свои зависимости. В частности, Мэттью присылал своей подруге сообщения о своих маленьких победах. Как вот о том, что он бросил курить. Кроме того, Дженнифер заверила, что ее товарищ на момент смерти не страдал психологическими проблемами.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

"Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив – это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним в то утро, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров и выздоравливал. Он был в погоне. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко. Я очень скучаю по нем. Все мы скучаем. Он нас так смешил. Надеюсь, он догадывался, что его любили так, как он никогда не думал", - рассказала со слезами на глазах актриса в интервью Variety.

Мэттью Перри в составе "Друзей" / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Дженнифер Энистон показала скриншоты с их личной с Мэттью Перри переписки. Звезда культового сериала поделилась с поклонниками эмоциями от пережитой потери.

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