Дженнифер Энистон напугала внешним видом: актрису обвинили в злоупотреблении пластикой

Звезда сериала "Друзья", американская актриса Дженнифер Энистон напугала своим внешним видом.

Знаменитость впервые за длительное время появилась на публике. Актриса посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, что было посвящено сериалу "Утреннее шоу", где она играет одну из главных ролей.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон для события выбрала элегантное бордовое платье, которое удачно подчеркнуло ее стройную фигуру. Впрочем, фанаты обратили внимание не на наряд, а на лицо артистки. Они были напуганы, ведь Энистон просто не узнать.

Пользователи обвинили звезду "Друзей" в злоупотреблении пластическими операциями и раскритиковали ее. К слову, два месяца назад папарацци застали, как Дженнифер Энистон посещала клинику пластической хирургии. Фанаты подозревают, что актриса все же решилась на пластику, которая, по их мнению, пошла ей не на пользу.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

О нет! Что она сделала со своим лицом?

Я люблю ее, но я была в шоке, увидев, что она сделала со своим лицом.

Это не природное старение. Бьюсь об заклад, что она бы выглядела потрясающе, если бы выбрала старение естественным путем.

Тем не менее, многие пользователи вступились за актрису. Они подчеркнули, что Дженнифер Энистон, как и все люди, стареет, поэтому ее внешность с годами меняется.

Напомним, недавно украинская танцовщица Илона Гвоздева решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Хореограф уже показала, как выглядит ее бюст после хирургического вмешательства.

Читайте также: