Дженнифер Энистон озадачила романтическим фото объятий с бывшим мужем

Актриса и продюсер Джастин Теру пришли вместе на ужин.

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и ее бывший муж, актер и продюсер Джастин Теру озадачили романтическим фото.

Так, экс-возлюбленный знаменитости разместил в своих Instagram-stories фотографию, где обнимал нежно Энистон.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / instagram.com/justintheroux

Как стало известно, Энистон и Теру пришли вместе на ужин, посвященный новому проекту, где Дженнифер сыграет одну из главных ролей, а Теру выступил продюсером.

Напомним, что звезды разведены четыре года. Знаменитости познакомились в 2007 и закрутили роман в 2011 году. Через четыре года пара обручилась, но уже в 2018-м развелась. Несмотря на разрыв отношений, эксы остались друзьями и иногда проводят время вместе. Также недавно Теру заявил, что они с Джен до сих пор любят друг друга.

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