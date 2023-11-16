Дженнифер Энистон показала переписку с умершим Мэттью Перри и впервые прокомментировала его смерть

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон растрогала новым постом, который посвятила коллеге и приятелю Мэттью Перри, который скончался 28 октября.

Дженнифер впервые поделилась воспоминаниями о своем товарище и показала сообщения с личной переписки с ним. В частности, одну из них она опубликовала в Instagram. В чате актер написал Энистон о том, что она "сделала его день", добавив к этому признанию совместное фото. На что получил ответ: "Оу… один из тысячи раз".

Переписка Дженнифер Энистон с Мэттью Перри

Также звезда культового сериала поделилась с поклонниками эмоциями от пережитой потери. По ее словам, она никогда не испытывала такой боли.

"Проститься с нашим Мэтти было безумной волной эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все чувствуем потерю в какой-то момент своей жизни. Потеря жизни или потеря любви. Возможность по-настоящему сидеть в этом горе дает вам почувствовать моменты радости и благодарности за то, что вы так сильно любили кого-то. И мы его очень любили. Он был частью нашей ДНК", – призналась знаменитость.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

К тому же Энистон вспомнила, как часто на съемочной площадке Мэттью подбодрял всех своими шутками. По словам актрисы, это было миссией всей его жизни.

"Что касается Мэтти, он обожал смешить людей. Как он говорил, если не услышит смеха, то считай, что умер. От этого буквально зависела его жизнь. И, черт, ему это удалось. Он всех нас рассмешил. Сильно рассмешил", – поделилась актриса.

В конце сообщения Дженнифер Энистон написала свои соболезнования и убедила фанатов, что теперь ее близкий друг "в покое и не чувствует боли".

Напомним, недавно еще одна звезда "Друзей" Кортни Кокс поделилась своими воспоминаниями об актере Мэттью Перри. Также она опубликовала неудачную интимную сцену с коллегой.

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