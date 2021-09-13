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Дженнифер Энистон расплакалась на шоу Эллен Дедженерес

Дженнифер Энистон расплакалась на шоу Эллен Дедженерес

Associated Press

Актриса не смогла сдержать эмоций.

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон расплакалась на шоу Эллен Дедженерес.

Так, 52-летняя знаменитость стала первой гостьей последнего сезона проекта, который закрывается после скандала. В тизере выпуска 19 сезона показали, что Энистон зашла в студию и не смогла сдержать эмоций.

Актрису, которая в 2003 году была первой героиней этого шоу, Эллен назвала "частью проекта буквально с первого дня". Зрители в зале встретили звезду громкими аплодисментами, а она изрядно расчувствовалась.

"Какого черта? Этот момент не должен быть эмоциональным. Оно же еще не заканчивается. Меня не было в этой студии около двух лет. Я не шучу. Последний раз я была здесь в роли ведущей", — прокомментировала Энистон, вытирая слезы.

Заметим, эпизод со звездой "Друзей" выйдет в эфир 14 сентября.

Напомним, на днях именинница Екатерина Осадчая расплакалась от поздравления Потапа и Насти Каменских. Звездные супруги довели до слез ведущую.

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