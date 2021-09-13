Актриса не смогла сдержать эмоций.

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон расплакалась на шоу Эллен Дедженерес.

Так, 52-летняя знаменитость стала первой гостьей последнего сезона проекта, который закрывается после скандала. В тизере выпуска 19 сезона показали, что Энистон зашла в студию и не смогла сдержать эмоций.

Актрису, которая в 2003 году была первой героиней этого шоу, Эллен назвала "частью проекта буквально с первого дня". Зрители в зале встретили звезду громкими аплодисментами, а она изрядно расчувствовалась.

"Какого черта? Этот момент не должен быть эмоциональным. Оно же еще не заканчивается. Меня не было в этой студии около двух лет. Я не шучу. Последний раз я была здесь в роли ведущей", — прокомментировала Энистон, вытирая слезы.

Заметим, эпизод со звездой "Друзей" выйдет в эфир 14 сентября.

Напомним, на днях именинница Екатерина Осадчая расплакалась от поздравления Потапа и Насти Каменских. Звездные супруги довели до слез ведущую.

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