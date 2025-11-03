- Дата публикации
Дженнифер Энистон рассекретила свой новый роман и показалась в сладких объятиях возлюбленного
Также артистка публично обратилась к избраннику.
Американская актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила, что таки закрутила новый роман.
О смене статуса знаменитость объявила в своем Instagram. Звезда Голливуда таки действительно не одинока. Артистка находится в отношениях с коучем и гипнотерапевтом Джимом Кертисом.
После ряда сплетен Дженнифер Энистон таки расставила все точки над "і". Актриса опубликовала фото с избранником, на котором сладко обнимает его со спины, а он нежно держит ее за руки. Знаменитость публично обратилась к бойфренду и поздравила его с днем рождения. При этом звезда использовала такие слова как "мой любимый" и дополняла пост смайликом в виде красного сердечка.
"С днем рождения, мой любимый", - подписала фотографию с избранником артистка.
Отметим, еще летом появились сплетни, что Дженнифер Энистон якобы находится в отношениях с Джимом Кертисом. Слухи распространились после того, как парочку застали вместе на отдыхе. А вообще, актриса и гипнотерапевт знакомы с 2023 года. Энистон обращалась к Кертису, чтобы тот помог ей побороть страх перелетов.
