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Дженнифер Энистон развеселила Сеть своим детским фото, которое повторила спустя 52 года

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
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Дженнифер Энистон развеселила Сеть своим детским фото, которое повторила спустя 52 года

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Актриса празднует особую дату.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон удивила Сеть своей детской фотографией.

На своей странице в Instagram актриса поделилась забавным фото, на котором показала себя совсем маленькой. В черно-белом кадре двухлетняя Дженнифер сидит на корточках в веселой пижаме с воланами и смотрит вверх.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

52 года спустя Энистон решила повторить свой детский снимок и воспроизвела похожую позу во время фотосессии в студии. Правда, 54-летняя звезда выбрала не пижаму для кадра, а стильный черный комбинезон с глубоким декольте.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Архивной фотографией и ее "взрослой" копией Дженнифер поделилась по поводу особой даты для себя. Два года отмечает косметический бренд знаменитости Lolavie.

"Кому-то сегодня исполняется два года, и это не эти двое! Со вторым днем рождения, Lolavie! Горжусь своей невероятной командой. Всеми друзьями, поклонниками и всеми возвращающимися клиентами! Не смогла бы сделать это без вас... и еще столько всего впереди!", — написала Энистон.

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Дата публикации
Просмотры
757
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