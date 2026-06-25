Дженнифер Энистон устроила скандал из-за письма покойному Мэттью Перри

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри / © Getty Images

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Голливудская актриса Дженнифер Энистон возмутилась из-за попытки выставить на аукцион её личное письмо коллеге Мэттью Перри.

Для актрисы эта история стала неприятной неожиданностью. Звезда культового сериала «Друзья» узнала, что её личное письмо покойному коллеге и другу планировали продать на аукционе среди других вещей актёра. Письмо было написано много лет назад и содержало личные переживания и слова поддержки. Именно поэтому Энистон решила немедленно вмешаться. Она связалась с распорядителями наследства Перри и настояла на отмене продажи. В конце концов её просьбу услышали.

«Джен была в шоке. Она никогда не могла представить, что то, что было написано от всего сердца близкому человеку, будет рассматриваться как предмет коллекционирования. Она твёрдо убеждена, что некоторые вещи не предназначены для публичного потребления. Независимо от того, насколько благородна цель, для неё это перешло все границы», — рассказали инсайдеры Radar Online.

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Дженнифер Энистон и Мэттью Перри / © Associated Press

Известно, что письмо Энистон написала в конце съемок «Друзей», когда сериал завершался после десяти сезонов. В нём она откровенно говорила о борьбе Мэттью Перри с зависимостями, благодарила за дружбу и выражала веру в его будущее. Именно эти личные воспоминания и стали причиной её категоричной позиции в отношении аукциона.

Несмотря на то, что средства от продажи вещей актера планировалось направить в благотворительный фонд Matthew Perry Foundation, который помогает людям с зависимостями, Энистон не изменила своего мнения. После разговора письмо сняли с аукциона и вернули владелице.

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри / © Getty Images

Особое отношение актрисы к этому документу неудивительно. На протяжении многих лет она оставалась одним из самых близких людей для Перри и поддерживала его даже в самые сложные периоды жизни. Сам актер неоднократно публично благодарил её за преданность и искреннюю заботу.

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри / © Associated Press

Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. После его смерти часть личных вещей решили передать на благотворительный аукцион.

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Напомним, что 54-летний бывший супруг Дженнифер Энистон, актёр Джастин Теру, впервые стал отцом и опубликовал фото новорождённого сына.

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