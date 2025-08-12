Дженнифер Энистон впервые за долгое время прокомментировала "любовный треугольник" с Питтом и Джоли

Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли

Прошло уже два десятилетия с тех пор, как голливудская звезда "Друзей" Дженнифер Энистон и ее коллега Брэд Питт объявили о разрыве.

Тогда весь мир обсуждал его возможный роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. И хотя с того времени прошли годы, актриса призналась, что до сих пор хорошо помнит эмоции того периода, который она называет "любовным треугольником". Тем самым признает измену со стороны бывшего.

В новом интервью Vanity Fair 56-летняя звезда "Друзей" вспомнила, как в свое время медиа превратили личную драму в глобальное обсуждение: "Это было такое познавательное чтиво для людей. Если у них не было мыльных опер, то были таблоиды. Жаль, что это произошло, но это произошло. И я, конечно, восприняла это очень лично".

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / © Getty Images

Дженнифер призналась, что тогда пыталась держаться и просто идти дальше. Хотя добавляет, что до сих пор считает тот момент переломным в своей жизни.

"Просто возьми себя в руки и продолжай идти, девочка. Это было очень уязвимое и потрясающее время. Но да, это момент, который точно заслуживает места в мемуарах", — делится Дженнифер.

К слову, в 2005 году, в том же году после развода, Брэд Питт официально появился вместе с Анджелиной Джоли. Они даже снялись в фотосессии для глянца с громким заголовком "Домашнее счастье", где позировали как супруги с детьми. Впоследствии, в 2014 году, пара поженилась, но через два года Джоли подала на развод. Судебные процессы между бывшими супругами продолжаются до сих пор.

Напомним, сейчас Дженнифер Энистон приписывают роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Инсайдер рассказал, как на это отреагировал ее бывший Брэд Питт.