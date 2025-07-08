Дженнифер Энистон заподозрили в новом романе: кто покорил сердце 54-летней актрисы

Дженнифер Энистон / © Associated Press

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Голливудскую актрису Дженнифер Энистон, которой не везло в личной жизни, заподозрили в новом романе.

Поговаривают, что 54-летнюю артистку связывают романтические отношения с неким трансформационным коучем и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Такие слухи появились не просто так. Как пишет Daily Mail, звезда Голливуда еще с 2023 года следит за мужчиной в Instagram.

Впрочем, это бы ничего и не значило, если бы на уикенд, когда в США праздновали День независимости, артистку не застали с Джимом Кертисом. Они вместе полетели на Майорку. Компанию парочке составили близкие друзья Энистон - актер Джейсон Бейтман и его жена Аманда Анка. Знаменитость познакомила Кертис со своими приятелями, а после этого они все вместе отправились наслаждаться вечеринкой на яхте. Отмечается, что Дженнифер Энистон выглядела счастливо и расслаблено рядом с гипнотерапевтом.

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Дженнифер Энистон / © Associated Press

Но это не впервые, когда парочку замечают вместе. Ранее их застали вдвоем в роскошном отеле Ventana Big Sur в Северной Калифорнии.

Отметим, Джим Кертис называет себя лайф-коучем и даже "гуру любви". Он утверждает, что с помощью его терапии люди "могут освободиться от прошлого, чтобы создать новую реальность мощной любовной связи". Кстати, в апреле Энистон говорила, что обратилась к гипнозу, чтобы избавиться от страха перелетов.

К слову, за плечами у Дженнифер Энистон два брака, которые не закончились хеппи-эндом. Она была замужем за Брэдом Питтом. Брак пары длился около пяти лет. Актриса также выходила замуж за Джастина Теру. Однако их брак тоже распался. Детей у Дженнифер Энистон нет. Артистка ранее признавалась, что пыталась забеременеть, но не смогла. Знаменитость жалеет, что в молодости не заморозила яйцеклетки.

Напомним, недавно бизнесмен ливанского происхождения Валид Арфуш закрутил новый роман. Источники ТСН.ua застали его с избранницей на отдыхе за границей.

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