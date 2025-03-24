Звезду сериала "Друзья", американскую актрису Дженнифер Энистон застали на свидании с известным голливудским актером Педро Паскалем.

Папарацци удалось заметить парочку в одном из ресторанов в Западном Голливуде. Актеры прибыли в заведение отдельно после 20:00 и провели вместе время за ужином. Дженнифер Энистон одела джинсы, белую футболку и жилетку. Тем временем Педро Паскаль выбрал кожаную куртку и светлые штаны. Парочка пыталась держаться в стороне от камер, однако папарацци удалось сфотографировать их за разговором. Фотографиями со встречи звезд поделилось издание Daily Mail.

В общем, Дженнифер Энистон и Педро Паскаль провели в ресторане около трех часов. После 23:30 они разъехались по отдельности.

Дженнифер Энистон и Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Впрочем, поклонникам актеров все же рано высказывать предположение, что между ними возникли романтические отношения. Дело в том, что в западной прессе раньше появлялись сплетни, что якобы Педро Паскаль снимется в сериале Энистон – "Утреннее шоу". Поэтому вполне вероятно, что встреча артистов носила только рабочий характер.

Отметим, что после развода с актером Джастином Теру Дженнифер Энистон держит личную жизнь в тайне. Педро Паскаль также не из тех, кто охотно рассказывает о своих отношениях. Поэтому личная жизнь актеров окутана тайнами.

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